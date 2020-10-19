مع استئناف عمل مصفاة "بانياس" .. "النفط" السورية تعد بحل قريب لأزمة البنزين

أعلنت وزارة النفط السورية أن كميات إضافية من مادة البنزين سيتم ضخها خلال اليومين القادمين بهدف "إنهاء حالات الازدحام بشكل نهائي".

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بعد عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها وتوافر كميات إضافية من البنزين.

وأكدت الوزارة أن شركة "محروقات" ستقوم "خلال اليومين القادمين بضخ كميات إضافية من مادة البنزين بما يتجاوز الحاجة اليومية" للبلاد.

وتعيش سوريا منذ نحو شهرين أزمة حادة في توافر البنزين تجلت بمشاهد غير مسبوقة من الزحام أمام محطات الوقود، إذ امتدت طوابير السيارات إلى نحو كيلومترات في بعضها.

وكان وزير النفط بسام طعمة أعلن في 16 الشهر الماضي أن الأزمة ستشهد انفراجا مطلع الشهر الجاري، تزامنا مع إعادة تشغيل مصفاة بانياس، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكان الوزير أشار إلى أن أعمال الصيانة في المصفاة كانت سببا رئيسيا في الأزمة إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد، وتشديد الولايات المتحدة الأمريكية الحصار لمنع أي ناقلة من الوصول إلى سوريا، وخروج آبار النفط من سيطرة الحكومة.

المصدر: RT