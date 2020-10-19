عون يؤكد لبومبيو تمسك لبنان بحقوقه وسيادته في مفاوضات ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تمسك بلاده بحقوقها وسيادتها برا وبحرا في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

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وجاء في بيان نشره موقع الرئاسة اللبنانية الإلكتروني، أن عون تلقى، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من بومبيو تناول الطرفان خلاله العلاقات اللبنانية الأمريكية والتطورات الأخيرة، "ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وتابع البيان أن رئيس الدولة شكر الوزير الأمريكي على "الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهّل للتفاوض، مؤكدا على أن لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر".

والسبت الماضي، قال الرئيس اللبناني إن بلاده تعول "على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة" خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

المصدر: موقع الرئاسة اللبنانية