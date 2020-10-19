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بومبيو يعلن إرسال مساعدات لإعادة اعمار احياء بيروت المتضررة من انفجار المرفأ

أخبار العالم العربي

بومبيو يعلن إرسال مساعدات لإعادة اعمار احياء بيروت المتضررة من انفجار المرفأ
AFP
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات لإعادة إعمار الأحياء المتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس عون، تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو​، تم خلاله استعراض العلاقات اللبنانية - الأميركية الثنائية، والتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ​ترسيم الحدود​ البحرية الجنوبية.

وشكر ​عون​، بومبيو على الدور الذي تلعبه ​الولايات المتحدة​ كوسيط مسهّل للتفاوض، مؤكدا أن لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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