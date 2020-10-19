سياسي عراقي لـRT: ملف تطبيع العراق وإسرائيل سيُطرح خلال زيارة الكاظمي إلى لندن

كشف السياسي العراقي الداعي لتطبيع عراقي - إسرائيلي، مثال الآلوسي، اليوم الاثنين، أن ملف التطبيع سيطرح على الحكومة العراقية خلال زيارة مصطفى الكاظمي إلى لندن نهاية الأسبوع الحالي.

وقال الآلوسي لـRT، إن "بريطانيا دفعت وتدفع باتجاه التطبيع العراقي الإسرائيلي، وأول لقاء جمع رئيس حكومة عراقية مع وزير خارجية إسرائيلي في مقر الأمم المتحدة، كان بتنسيق وترتيب من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير".

وأضاف، أن "الجالية اليهودية العراقية في إسرائيل كبيرة، وعلى العراق أن يتخلص من فكرة العداء لإسرائيل".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيزور لندن الأسبوع الحالي بعد أن ينهي زيارتيه إلى باريس وبرلين.

المصدر: RT