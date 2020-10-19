حركة فتح تبث فيديو لقيام حراس الأقصى بطرد وفد إماراتي من المسجد

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة وجود الوفد في المسجد الأقصى في الوقت الذي كانوا يلتقطون فيه الصور، ليقترب أحد الأشخاص مطالبا إياهم بالخروج وطردهم من المسجد.

وبحسب الفيديو المتداول، فإن وفدا من 3 إماراتيين وصل إلى المسجد الأقصى عبر باب السلسلة، وسط وحراسة الشرطة الإسرائيلية، وخلال تجوله داخل مسجد قبة الصخرة والتقاطه الصور، قام المصلون والحراس بطرده من المسجد، مرددين شعارات ضد التطبيع.

"يلا بره بره يا مطبع".. شبّان يطردون وفدًا تطبيعيًا عقب اقتحامه المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال. pic.twitter.com/eZh9iRKPJm — شبكة قدس الإخبارية (@QudsNN) October 18, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي