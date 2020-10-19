الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين تكتشف 5 مقابر جماعية في ليبيا

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين التابعة للحكومة الليبية، يوم أمس الأحد، عن اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأشار الناطق باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، عبد العزيز الجعفري، في حديث له مع وكالة "الأناضول"، إلى أن فرق البحث تمكنت يوم أمس، من اكتشاف خمس مقابر جماعية، وتم العمل عليها، مؤكدا أن عدد الجثث التي تم استخراجها من المقابر المكتشفة بلغ 12، وهي تعود لرجال.

وبلغ إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها منذ شهر يونيو إلى اليوم 86، من بينها جثث تعود لأطفال ونساء، وفقا للجعفري.

وأكد الجعفري على استمرار عمليات البحث في مدينة ترهونة، "خصوصا في مشروع الرابط، حيث وجدت أغلب المقابر الجماعية، والمشروع عبارة عن أرض زراعية كانت تحت سيطرة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر"، حسب كلام الجعفري.

وطالب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، عبر منشور نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، حكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام، بزيادة الجهد والعمل في توثيق هذه الجرائم، و"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة القتلة الجناة، إحقاقا للحق، وحتى يكونوا عبرة لغيرهم".

وأفادت مصادر ليبية رسمية " أن مليشيا حفتر وقوات موالية لها ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة الممتدة بين شهر أبريل من العام 2019، وشهر يونيو من العام 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس".‎

المصدر: "الأناضول"