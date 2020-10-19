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تدهور صحة صائب عريقات في مستشفى هداسا الإسرائيلي وتصنيف وضعه بالحرج

أخبار العالم العربي

تدهور صحة صائب عريقات في مستشفى هداسا الإسرائيلي وتصنيف وضعه بالحرج
Reuters
صائب عريقات
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تدهورت صحة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الاثنين ثانية بعد ليلة مستقرة أمضاها في مستشفى هداسا عين كارم.

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وقامت إدارة المستشفى بتنويم عريقات، البالغ من العمر 65 عاما، اصطناعيا وتصنيف وضعه بالحرج، مبلغة عائلته والسلطة الفلسطينية بوضعه الصحي.

كما أعلنت أنها على اتصال وتنسيق صحي ودولي لبحث طبيعة العلاج لحالته.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، قد نقل أمس الأحد إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن عريقات، بحاجة إلى رعاية عاجلة لأنه يعيش برئة مزروعة منذ 2017.

المصدر: RT

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