مصر.. 11 وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد، أنها سجلت 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وذلك مقابل 138 إصابة وعشر وفيات في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، بلغ 105424، فيما بلغ عدد الوفيات 6120 حالة وفاة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 98247، بعد تسجيل شفاء 90 مصابا في اليوم الأخير.

وأكد المتحدث أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها في جميع المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأشار في السياق إلى أنه تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

المصدر: RT