العاهل السعودي يصدر أمرا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي المملكة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمرا ملكيا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء.

وعين الملك سلمان، بموجب الأمر، المفتي العام للسعودية، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيسا لهيئة كبار العلماء.

كما عين العاهل السعودي 20 عضوا أخرين في هيئة كبار العلماء، ووجه بإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وتعتبر هيئة كبار العلماء، التي تأسست عام 1971، من أبرز المؤسسات الدينية الإسلامية الحكومية في السعودية وهي معنية بإصدار الفتاوى في أهم القضايا العامة والشؤون الفردية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية