وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية بفيروس كورونا

توفي المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية، الفريق فاضل عباس مهدي، اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قيادة أركان الجيش العراقي.

وقال رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان نعي: "بقلوب مليئة بالإيمان بالله تعالى وراضية بقضائه وقدره نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة الى أسرة ومحبي الفقيد الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، والذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا".

المصدر: السومرية