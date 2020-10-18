العراق يغلق مخيمين للاجئين بعد خروج آخر العائلات من هناك

أغلقت السلطات العراقية معسكرين للاجئين، شيدا خلال فترة احتلال تنظيم "داعش" لجزء من البلاد، وذلك بعد خروج آخر العائلات من هناك إلى أماكن الإقامة الدائمة.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، إنه تم إغلاق مخيمي "الأهل " و"الشمس"، في منطقة "أبو غريب" قرب العاصمة العراقية- بغداد.

وأضافت فائق: "بعد التدقيق من قبل الأجهزة الأمنية، تركت كل العائلات المخيمين، وعادت إلى بيوتها في محافظة الأنبار".

وأوضحت الوزيرة، أنه تم إخراج 105 عائلات عراقية من معسكر الشمس، ومن مخيم الأهل - 67 عائلة. وبشكل إجمالي توجهت إلى بيوتها 860 عائلة عراقية.

ونوهت السيدة فائق، بأن سلطات البلاد تنوي في الأيام المقبلة إغلاق عدة مخيمات مؤقتة أخرى موجودة حاليا في ضواحي بغداد.

المصدر: نوفوستي





