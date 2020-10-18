انهيار موقف للسيارات في أحد الأبراج السكنية في السعودية​

وثقت كاميرا مراقبة لحظة انهيار أحد المواقف المخصصة للسيارات في أحد الأبراج في مدينة الخبر شرقي السعودية.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق عمليات الانهيار والخراب الذي حل بالموقف والسيارات.

في انهيار #الخبر منظر مفاجيء !

سبحان الله الذي كتب لهذا الرجل النجاة

كل الاماكن حوله انهارات !

وبقي موضعه ثابتا !

سبحاااان الله الحافظ !

صنائع المعروف تقي مصارع السوء pic.twitter.com/CljbKYPZN8 — Khalid  (@klad_4) October 18, 2020

وبحسب شهود عيان فإن الانهيار حدث في أبراج مازن السعيد في حي الراكة بالخبر، دون تحديد حجم الأضرار أو الخسائر بشرية.

فيديو | موقف للسيارات يشهد انهيارًا أرضيًا بحي الراكة بمحافظة #الخبر قبل قليل. pic.twitter.com/WUMOyV164T — رتويت الشرقية (@Eastern_RT) October 18, 2020

وتسبب الانهيار في إتلاف العديد من السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من البرج، فيما لم يعرف بعد سبب الانهيار حتى اللحظة.

المصدر: RT