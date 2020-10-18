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انهيار موقف للسيارات في أحد الأبراج السكنية في السعودية​

أخبار العالم العربي

انهيار موقف للسيارات في أحد الأبراج السكنية في السعودية​
صحيفة البيان الإماراتية
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وثقت كاميرا مراقبة لحظة انهيار أحد المواقف المخصصة للسيارات في أحد الأبراج في مدينة الخبر شرقي السعودية.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق عمليات الانهيار والخراب الذي حل بالموقف والسيارات.

وبحسب شهود عيان فإن الانهيار حدث في أبراج مازن السعيد في حي الراكة بالخبر، دون تحديد حجم الأضرار أو الخسائر بشرية.  

وتسبب الانهيار في إتلاف العديد من السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من البرج، فيما لم يعرف بعد سبب الانهيار حتى اللحظة.

المصدر: RT

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