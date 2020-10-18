رئيس حزب "مستقبل وطن" يفوز برئاسة مجلس الشيوخ المصري

فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب "مستقبل وطن"، بمنصب رئيس مجلس الشيوخ في مصر، وذلك عقب إجراء انتخابات خلال وقائع الجلسة الافتتاحية للمجلس والتي ترأسها اللواء جلال هريدي.

وحصل المستشار عبدالرازق على 287 صوتا، من إجمالي 299 صوتا، بينما جاء 12 صوتا باطلا.

وقبلها بدأت أعمال فرز أوراق اقتراع انتخاب رئيس مجلس الشيوخ بالقاعة التي شهدت وضع أول دستور لمصر، حيث خاض عبد الوهاب عبد الرازق، الانتخابات على رئاسة المجلس منفردا، ولم يترشح أحدا للمنافسة على المقعد.

وتم الإعلان عن تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة سامح عاشور، عضو المجلس المعين، ونقيب المحامين السابق، وعضوية هاني سري الدين وإبراهيم حجازي.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعمول بها في مجلس الشيوخ، إجراءات انتخاب رئيس مجلس والوكيلين.

وتنص المادة 11 من اللائحة على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

وتنص المادة 12 من اللائحة على أن "المجلس ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية