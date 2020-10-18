الكاظمي يوقع الأمر الديواني الخاص بتشكيل فريق للتحقيق بأحداث الاحتجاجات

أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الأخير وقع الأمر الديواني الخاص بتشكيل فريق تحقيقي بشأن أحداث تشرين (الاحتجاجات العراقية).

وقال ملال طلال في بيان صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي⁩ وقع اليوم الأمر الديواني الخاص بتشكيل فريق تقصي الحقائق في أحداث تشرين وما رافقها من سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".

وأضاف أن "خمسة قضاة من رموز القضاء العراقي المشهود لهم بالكفاءة والعدالة، مدعومين بفريق من المحققين لترسيخ قيم العدالة".

يذكر أن الكاظمي كان قد تعهد سابقاً بالكشف عن قتلة المحتجين منذ أكتوبر 2019 وحتى اليوم والذين بلغ عددهم بحسب مكتب الكاظمي 560 محتجاً بينهم عناصر من القوات الأمنية.

المصدر: RT