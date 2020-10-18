وزارة العدل السودانية ترحب بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

رحب وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، بالزيارة الرسمية التي تقوم بها لبلاده المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التي ستستمر حتى الـ21 من الشهر الجارى.

وأعرب الوزير خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، بمقر الوزارة ضم كلا من وكيل وزارة العدل، سهام عثمان، ومدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، أسامة حميدة، وبعض الخبراء بوزارة العدل، بحضور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا والوفد المرافق لها، أعرب عن ثقته في نجاح هذه الزيارة.

وصلت المدع العام للمحكمة الجنائية الدولية، مساء أمس السبت، إلى الخرطوم لبحث قضايا الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، ومسؤولين سابقين في نظامه.

RT

RT

RT

المصدر: RT