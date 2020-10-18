رأس الكنيسة المارونية يحث السياسيين على وقف تأخير تشكيل الحكومة في لبنان

حث رأس الكنيسة المارونية في لبنان، البطريرك بشارة الراعي، المسؤولين على التوقف عن تأخير المحادثات بشأن تشكيل الحكومة، وألقى باللوم عليهم في الأزمة المالية والمأزق السياسي بالبلاد.

إقرأ المزيد

وقال الراعي في عظته اليوم الأحد، "ارفعوا أيديكم عن الحكومة وحرروها .. أنتم مسؤولون عن جريمة إغراق البلاد بالشلل التام، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا".

وأضاف سائلا السياسيين: "من منكم لديه ترف الوقت لتأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة؟".

يأتي كلام الراعي بعد يوم من خروج المتظاهرين في بيروت لإحياء الذكرى الأولى للحركة الاحتجاجية التي اندلعت في أكتوبر الماضي ضد الفساد وسوء الإدارة، كما يأتي فيما أعلن التيار الوطني الحر أنه لا يؤيد تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وذلك بعد امتناع حزب القوات عن تأييده أيضا، وهما يعدان أكبر حزبين مسيحيين بالبلاد.

وكان من المقرر عقد مشاورات نيابية لتسمية رئيس وزراء جديد الخميس الماضي، لكن الرئيس ميشال عون أرجأها حتى الخميس المقبل لفسح المجال أمام المزيد من المشاورات السياسية.

المصدر: وكالات