 
مباشر

الكاظمي لعوائل المعدومين الثمانية: سأتابع التحقيقات بنفسي (صور)

أخبار العالم العربي

الكاظمي لعوائل المعدومين الثمانية: سأتابع التحقيقات بنفسي (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oyrm

زار رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، منطقة الفرحاتية التي شهدت إعدام جماعة "مجهولة" ثمانية مدنيين أمس السبت.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي وصل إلى منطقة الفرحاتية في قضاء بلد وتفقد عوائل الشهداء المغدورين وحضر مجلس عزائهم".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجّه بتعزيز وجود القوات الأمنية وتوفير المزيد من الحماية".

الكاظمي لعوائل المعدومين الثمانية: سأتابع التحقيقات بنفسي (صور)

وأضاف، أن "حق المغدورين سيأتي عبر القانون، وأن التحقيقات قد بدأت، وأنا أتابعها بنفسي، كما أن عقاب الجناة ستحققه العدالة بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها".

وأشار الكاظمي إلى أن" الإرهاب لن يكون له مأوى أو مكان مهما حاول التسلل مجدداً، وأن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا". 

الكاظمي لعوائل المعدومين الثمانية: سأتابع التحقيقات بنفسي (صور)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا