محمد علي الحوثي: جاهزون لتبادل كلي للأسرى من مختلف الجنسيات

أبدى القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، استعداد جماعته إجراء تبادل شامل للأسرى، بمن فيهم وزير الدفاع اليمني السابق المحتجز لديها منذ أكثر من 5 أعوام.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى لـ"أنصار الله"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نرحب بكل المواقف الدولية التي أظهرت دعمها وتفاؤلها بخروج الأسرى، ونؤكد أن هذا الملف إنساني ولا يخضع لأي اعتبار".

وأضاف: "جاهزون للتبادل الكلي للأسرى بما فيهم محمود الصبيحي وغيره والجنسيات الأخرى".

وطالب الحوثي بـ "لجنة مستقلة للتحقيق في التعذيب الذي تعرض له الأسرى في معتقلات العدوان (الحكومة اليمنية والتحالف العربي)".

نرحب بكل المواقف الدولية التي أظهرت دعمها وتفاؤلها بخروج الاسرى

ونؤكد أن هذا الملف انساني ولا يخضع لاي اعتبار

وجاهزون للتبادل الكلي بمافيهم محمود الصبيحي وغيره و الجنسيات الأخرى

ونجدد المطالبةبلجنة مستقلةللتحقيق في التعذيب الذي تعرضواله بمعتقلات

العدوان#USAggressionCrimesOnYemen — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 17, 2020

وجاء تصريح القيادي الحوثي، غداة إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيرا تنفيذا لـ"اتفاق سويسرا" الذي توصل إليه الجانبان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، والذي احتضنته مدينة مونترو السويسرية، أواخر سبتمبر الماضي، والمتضمن الإفراج عن 1081 أسيرا من الطرفين، ضمن المرحلة الأولى من "اتفاق عمّان" المعلن في 16 فبراير الماضي.

ونفذت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي وجماعة الحوثيين اليوم الخميس ما يعد أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع بينهما.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حسابها في "تويتر" أن خمسة من طائراتها أقلعت صباح اليوم من مطارات صنعاء وسيئون في حضرموت وأبها في السعودية، ضمن إطار تنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها بين أطراف النزاع، لافتة إلى أن العملية التي تنفذ بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي ستتيح لمئات المحتجزين السابقين العودة إلى ديارهم.

المصدر: RT + وكالات