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إصابة عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران بكورونا

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إصابة عضو المكتب السياسي لحركة
palinfo.net
رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة "حماس" وعضو مكتبها السياسي حسام  بدارن
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أفاد مراسلنا، بإصابة عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسؤول ملف العلاقات الوطنية، حسام بدران، بفيروس كورونا.

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للمرة الأولى منذ 52 يوما.. 312 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات بين الفلسطينيين
للمرة الأولى منذ 52 يوما.. 312 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات بين الفلسطينيين

ويعد بدران، ثاني مسؤول من حركة حماس، يعلن إصابته بفيروس كورونا، بعد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، الذي أعلن إصابته بالفيروس مطلع الشهر الجاري.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أعلنت تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل أي وفاة للمرة الأولى منذ 52 يوما. ‭‭

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة ‬‬سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة، بواقع 86 حالة.

ووصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 46434 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 402، بحسب موقع worldometers.

المصدر: RT

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