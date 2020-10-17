 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يضع شخصيات ليبية تحت قيود حظر السفر ويجمد أصول شخصيات وكيانات أخرى

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يضع شخصيات ليبية تحت قيود حظر السفر ويجمد أصول شخصيات وكيانات أخرى
Reuters
الاتحاد الأوروبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oyo4

أعلن الاتحاد الأوروبي وضع شخصيات ليبية تحت بند قيود حظر السفر، إضافة إلى فرض تجميد أصول على أشخاص وكيانات سياسية.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل، إن الاتحاد الأوروبي، وضع في المجموع 16 شخصا تحت قيود حظر السفر، إضافة إلى 20 آخرين و19 كيانا قيد تجميد الأصول.

وأضاف الاتحاد، الجمعة، في تغريدات نشرها، خوسيه أنطونيو ساباديل السفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا الحالي، على "تويتر"، أنه نقل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك الإدراج في القائمة، ما أدى إلى حظر السفر لـ28 شخصا وتجميد الأصول إلى 23 آخرين.

كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لاستخدام نظام العقوبات الخاص به لدعم عملية سياسية، فضلا عن ردع ما وصفها بالأعمال التي ارتكبت في الماضي والحاضر، التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل عملية الانتقال السياسي السلمي، بحسب تعبيره.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا