وزير النقل العراقي: 270 طائرة يوميا تعبر الأجواء العراقية وأجور الواحدة 450 دولارا

أفاد وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، يوم السبت، بأن 270 طائرة يوميا تعبر الأجواء العراقية.

وقال الشبلي في تصريح نقلته "وكالة الأنباء العراقية" إن العراق يستحصل لقاء مرور الواحدة منها بأجوائه 450 دولارا.

وأشار إلى أن "شركة الملاحة بدأت تعمل على العقود الخاصة بالرادارات والاتصالات".

وأوضح الشبلي أن "الشركة أعادت الاتصالات المقطوعة في الجهة الغربية منذ العام 2014".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية