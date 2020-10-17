وزير الدفاع المصري يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "ردع - 2020"

شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، محمد زكي، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة "ردع - 2020" التي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش.

وتستمر المرحلة لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية وتزامنا مع احتفالات مصر وجيشها بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات مصر في حرب أكتوبر عام 1973.

RT

وبدأت المرحلة الرئيسة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم.

RT

وبمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها، بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.

وفي نهاية المرحلة، التي حضرها أيضا عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية، أكد الوزير أن القوات المسلحة الوطنية قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي.

ناصر حاتم

المصدر: RT