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مركز صيني: عبوات الأطعمة المجمدة الملوثة بكورونا قد تنقل الإصابة

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مركز صيني: عبوات الأطعمة المجمدة الملوثة بكورونا قد تنقل الإصابة
Reuters
ووهان
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قالت هيئة مكافحة الأمراض في الصين اليوم السبت إن ملامسة عبوات الأطعمة المجمدة الملوثة بفيروس كورونا المستجد قد تسبب الإصابة بالمرض.

وقال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هذا الاستنتاج جاء عندما رصد فيروس كورونا الحي على العبوات الخارجية لسمك القد المجمد وقام بعزلها وذلك أثناء جهود تعقب الفيروس في بؤرة تفش تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي في مدينة تشينغداو.

وأضاف أن هذا الاستنتاج، وهو الأول من نوعه في العالم، يشير إلى احتمال أن ينتقل الفيروس لمسافات طويلة من خلال البضائع المجمدة.

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن اثنين من عمال رصيف الميناء في تشينغداو جرى تشخيص إصابتهما مبدئيا دون أعراض في سبتمبر الماضي، ونقلا الفيروس إلى مستشفى الصدر أثناء الحجر الصحي بسبب عدم كفاية التطهير، والحماية مما أدى إلى إصابة 12 آخرين مرتبطين بالمستشفى.

لكن جين دونغ يان أستاذ علم الفيروسات بجامعة هونغ كونغ قال إن البيان الأخير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لا يُظهر دليلا قويا على أن العاملين في تشينغداو قد أصيبا بالفيروس من العبوة مباشرة إذ ربما التقطا الفيروس من مكان آخر ثم لوثا عبوات الطعام التي تعاملا معها.

المصدر: وكالات

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