مسؤول إيطالي يحظر التجول في عيد "الهالوين" ويصفه بـ"غباء أمريكي هائل"

يخطط حاكم إقليمي إيطالي لفرض حظر تجول في ليلة الاحتفال بعيد "الهالوين" يوم 31 أكتوبر، واصفا إياه بالاحتفال "الغبي"، وذلك لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وهاجم فينتشنزو دي لوكا، وهو الرئيس المباشر لإقليم كامبانيا الجنوبية المتمركزة في نابولي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، حفلات عيد "الهالوين"، ووصفها بأنها "غباء أمريكي هائل"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار في بيانه إلى أن الإغلاق سيبدأ في الساعة 10 مساء في تلك الليلة.

وقال في بيان: "الهالوين هو هذا الغباء الهائل، غباء أمريكي ضخم جلبناه إلى بلدنا".

وأشار إلى أن "الأول من شهر نوفمبر هو عطلة في إيطاليا لإحياء ذكرى كل أيام القديسين، وأن احتفالات عيد الهالوين التي تسبقه بيوم واحد لم تصبح شائعة هنا إلا مؤخرا".

وشهد إقليم كامبانيا ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بفيروس (كوفيد-19) خلال شهر أكتوبر الجاري، وأعلن فينتشنزو دي لوكا، يوم الخميس، أنه سيغلق المدارس في منطقته لمدة أسبوعين.

يشار إلى أن عيد "الهالوين" هو احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر من كل عام، ويعود أصل "الهالوين" إلى مهرجان سمحين الذي يقام في أجزاء من أوروبا، وكان الهدف منه بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية الصيف.

المصدر: وكالات