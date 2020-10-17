بارزاني عن حرق مقر حزبه: سيدفعون ضريبة عملهم

قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، اليوم السبت، إن من أحرق مقر الفرع الخامس للحزب في بغداد، "سيدفع ضريبة عمله".

وذكر في بيان صحفي: "وصلني خبر هجوم فئة تخريبية على مقر الفرع الخامس للحزب وتم في هذا العمل غير القانوني الإساءة الى علم كوردستان المقدس وعلم حزبنا".

وأضاف: "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، ونعلن أن مثل هذه الهجمات الجبانة والاعتداءات لا تقلل من شأن الكرد والقيم العليا للشعب الكردي، وهذا يفصح لجميع الأطراف عن مدى تخلف ولا أخلاقية ولا ثقافة هذا الطاقم الشرير".

وتابع بارزاني: "نحن ننتظر أن تقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد هؤلاء المعتدين، وفي نفس الوقت نؤكد على أن الذين يريدون الهجمات على الحزب الديمقراطي والإساءة الى مقدسات الشعب الكردي، في نهاية المطاف سيدفعون ضريبة عملهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن مجموعات من الموالين للحشد الشعبي أحرقت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد رداً على تصريحات القيادي فيه هوشيار زيباري ضد الحشد.

المصدر: RT