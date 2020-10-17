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العراق.. الحشد الشعبي يدعو للحفاظ على "هيبة الدولة"

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العراق.. الحشد الشعبي يدعو للحفاظ على
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دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، الجميع إلى الحفاظ على "هيبة الدولة" والسلم المجتمعي.

وقالت في بيان صحفي: "نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور".

وأضافت: "نعبر عن رفضنا استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الاشكال".

وطالبت هيئة الحشد الجميع، بـ" الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن مجموعات من الموالين للحشد الشعبي أحرقت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، رداً على تصريحات القيادي في الحزب، هوشيار زيباري، ضد الحشد.

 

المصدر: RT

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