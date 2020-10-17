مئات حالات الإسهال في بلدة بريف دمشق .. واستنفار صحي بانتظار تحليل مياه الشرب

ارتفعت حالات الإسهال المسجلة في منطقة معضمية الشام بريف دمشق إلى 700 بينها 3 حالات نقلت إلى المشفى حسب ما ذكر مدير صحة ريف دمشق ياسين نعنوس لـ RT

وقال نعنوس إن حالات الإسهال كانت صباح اليوم بحدود 500 إصابة إلا أنها ارتفعت إلى 700، وأنه تم تحويل 3 حالات إلى المشفى.

وحول السبب في تلك الحالات أشار إلى أن مؤسسة المياه وبالتعاون مع الصحة قطعت مياه الشرب عن المنطقة وأرسلت صهاريج مياه إليها، كما أخذت عينات من عينات المياه وبانتظار نتائج تحاليلها في مخابر وزارة الصحة.

وأضاف نعنوس أن مديرية صحة ريف دمشق في حالة استنفار للكادر الطبي فيها، وأنه تم افتتاح نقطتين طبيتين إضافة إلى المركز الصحي في المنطقة، وأشار إلى أن المركزين مزودين بكادر طبي كامل وأدوية كاملة ويعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وانتشرت تحذيرات من المجلس المحلي في البلدة عن ضرورة عدم استخدام المياه إلا لغسل اليدين وإفراغ خزانات المياه:

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الوزير حسن الغباش تفقد صباح اليوم الخدمات الإسعافية والطبية المقدمة في بلدة معضمية الشام.

كذلك أعلنت مديرية صحة ريف دمشق أنها خصصت سيارتي إسعاف وعيادة متنقلة للبلدة يوم أمس الجمعة بعد الإبلاغ عن عشرات حالات الإسهال فيها، وأرسلت فريق رقابة صحية للكشف عن سلامة المياه بالتعاون مع وحدة المياه في المنطقة.