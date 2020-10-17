للمرة الأولى منذ 52 يوما.. 312 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل أي وفاة للمرة الأولى منذ 52 يوما. ‭‭

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وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة ‬‬سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة، بواقع 86 حالة.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 40 مريضا "في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وذكرت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي لم يتم فيها تسجيل وفيات منذ 52 يوما.

ووصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 46434 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 402 ، بحسب موقع worldometers.

المصدر: معا