المغرب يسجل 46 وفاة و3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 167148.

وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل مجموع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 2818 حالة، في حين تم شفاء 2953 مصابا لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 138989​​​.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بكورونا إلى حدود مساء اليوم الجمعة 546، من بينها 55 حالة موصولة إلى التنفس الاصطناعي.

ووفق وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ 2826340 منذ بداية انتشار الفيروس.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المصدر: وكالات