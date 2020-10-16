الأمن المصري يصفي 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

قالت وزارة الداخلية المصرية، مساء يوم الجمعة، إن قوات الأمن تمكنت من تصفية 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران في محافظة الدقهلية بالوجه البحري.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الأمن رصدت بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد دائرة مركز المنزلة، مكونة من 9 عناصر من بينهم سيدتان.

وحسب الداخلية، تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة قيادات ومفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، وتم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وأمن الدقهلية، وأسفر التعامل عن مصرع 6 عناصر إجرامية وإصابة 3.

#وزارة_الداخلية : مصرع ستة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية وضبط 3 آخرين، و11 قطعة سلاح نارى وكمية من الذخائر والمواد المخدرة pic.twitter.com/J3sKkI9uLZ — وزارة الداخلية (@moiegy) October 16, 2020

وقالت الداخلية إنها عثرت بحوزة المسلحين على بنادق آلية ومخازن و4 فرد خرطوش وكمية متنوعة من الذخائر ومخدرات وهواتف نقالة و3 دراجات بدون لوحات معدنية، و20 ألف جنيه.

ناصر حاتم

المصدر: RT