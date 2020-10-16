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الأمن المصري يصفي 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يصفي 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة
Reuters / Amr Dalsh
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قالت وزارة الداخلية المصرية، مساء يوم الجمعة، إن قوات الأمن تمكنت من تصفية 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران في محافظة الدقهلية بالوجه البحري.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الأمن رصدت بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد دائرة مركز المنزلة، مكونة من 9 عناصر من بينهم سيدتان.

وحسب الداخلية، تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة قيادات ومفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، وتم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وأمن الدقهلية، وأسفر التعامل عن مصرع 6 عناصر إجرامية وإصابة 3.

وقالت الداخلية إنها عثرت بحوزة المسلحين على بنادق آلية ومخازن و4 فرد خرطوش وكمية متنوعة من الذخائر ومخدرات وهواتف نقالة و3 دراجات بدون لوحات معدنية، و20 ألف جنيه.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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