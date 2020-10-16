البحرية المصرية تتدخل لإنقاذ 11 مواطنا وسائحين

تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ 13 شخصا، 11 مصريا وسائحين من كازاخستان، من الغرق اليوم، بعد أن تعطل بهم مركب كانوا يستقلونه في رحلة صيد داخل البحر بشمال الغردقة.

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وقال مصدر لموقع "الدستور" المصري، إن الأجهزة المعنية تلقت فجر اليوم الجمعة، إشارة بتعطل مركب صيد يدعى "Sea rainbow" (سي رينبو) في عرض البحر، بمنطقة شعاب الطوال، يقل 13 شخصا شمال الغردقة.

على الفور تم الدفع بإحدى القطع التابعة للقوات البحرية، التي عثرت على مركب الصيد بمنطقة شعاب الطوال بالغردقة، وتم إنقاذ جميع الركاب، وكلهم في حالة جيدة.

المصدر: الدستور