الرئيس السوري يوجه بمنح أكثر من ملياري ليرة للمناطق المتضررة في الساحل

خصصت الحكومة السورية أكثر من ملياري ليرة لمحافظتي اللاذقية وطرطوس لإنجاز مشاريع في المناطق المتضررة من الحرائق، وذلك بتوجيه من الرئيس بشار الأسد.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الأسد وجه بتخصيص مبلغ 10 ملايين ليرة لكل قرية متضررة "من أجل المساعدة في التخفيف من آثار ما أصابهم نتيجة الحرائق"، وأوضح الوزير أن ذلك جاء بعد جولته "على عدد من المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، واستماعه لاحتياجات المواطنين الخدمية فيها".

وأضاف مخلوف أن توجيهات الأسد تضمنت أن يختار أهل القرية "المشروع الخدمي الذي يحتاجونه ويعتبرونه أولوية بالنسبة لهم".

وأشار الوزير أنه وبناء على ذلك خصصت الوزارة "مليارا و530 مليون ليرة لمحافظة اللاذقية تغطي 153 قرية متضررة من الحرائق في المحافظة ومبلغ 840 مليون ليرة لمحافظة طرطوس تغطي 84 قرية متضررة فيها"

أي أن القيمة المخصصة للمحافظتين بلغت مليارين و370 مليون ليرة (وهو ما يعادل مليونا و886 ألف دولار، بالسعر الرسمي، الذي يقل عن السعر الموازي بنحو النصف).

إقرأ المزيد

وقال مخلوف إنه تم تحويل الأموال وأصبحت في حساب محافظتي اللاذقية وطرطوس، كما تبلغ المحافظين بتشكيل اللجان "للإشراف والمساعدة في تنفيذ المشاريع بالقرى وقطاعات الوحدات الإدارية وفق احتياجات وأولويات كل قرية والبدء بالعمل مباشرة".

وكانت محافظة اللاذقية التي أعلنت صباح اليوم عن المنحة المخصصة للمناطق المتضررة فيها أعلنت في جلسة استثنائية لمجلس المحافظة أنه تم إحصاء تضرر 216 منزلا جراء الحرائق بأضرار جزئية، وأوضحت أن مديرية الخدمات الفنية قدرت تكاليف ترميمها بـ 280 مليون ليرة سورية.

وشهدت سوريا منذ فجر الجمعة الماضية حرائق متزامنة وغير مسبوقة طالت مناطق واسعة من أرياف محافظات طرطوس، واللاذقية، وحمص، ولم يصدر بعد إحصاء رسمي بالخسائر النهائية التي نجمت عن تلك الحرائق.

المصدر: RT + وكالة سانا