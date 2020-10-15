السيسي يكرم ضابطا فلسطينيا في كلية للشرطة بمصر (صورة)

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطالب الفلسطيني إياد خالد محمود مسيمي (ملازم تحت الاختبار) لحصوله على المركز الأول في كلية الشرطة على مستوى الطلاب الوافدين إلى مصر.

RT

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وقدم الطلاب الخريجون العديد من المهارات الفنية والهندسية ومهارات قتالية فائقة في التعامل مع الخارجين على القانون، وأبرز التدريبات التي تلقوها خلال تواجدهم داخل الكلية، وتسلق المباني المرتفعة وتخطي الحواجز لمسافات طويلة وتخطي النيران، وشاركت الشرطة النسائية في العروض.

وتوجه سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح بالتهنئة للطالب إياد مسيمي لتفوقه الأكاديمي اللافت، متمنيا له التميز في مسيرته.

كما وجه السفير الفلسطيني الشكر باسم دولة فلسطين رئيسا وحكومة وشعبا، لمصر والرئيس المصري على الرعاية والحرص الدائم على استضافة وتدريب وتطوير الكوادر العلمية والشرطية والأمنية الفلسطينية.

المصدر: RT