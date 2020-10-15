لجنة عراقية لجدولة إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج البلاد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لجدولة إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج البلاد.

وذكر بيان للخارجية، أن "الوزير فؤاد حسين ترأس اجتماعاً حضره مُستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وممثلو عدد من الجهات القطاعية العراقية المعنية بالملف الأمني".

وأضاف، أن "لجنة فنية انبثقت عن الاجتماع لتضطلع بمهمة التنسيق مع الجانب الأميركي لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق".

وبحسب البيان، فإن "اللجنة تُعد من مخرجات الحوار الاستراتيجي المستمر بين الحكومة العراقية والحكومة الأميركية الذي جرت أعماله في واشنطن خلال أغسطس الماضي".

المصدر: RT