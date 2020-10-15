فرنسا ترحب بالقبض على الليبي "بيدجا"

هنأت فرنسا وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، بعد القبض على عبد الرحمن سالم إبراهيم ميلاد، الملقب بـ"البيدجا".

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا في بيان: "سفارة فرنسا في ليبيا تهنئ وزارة الداخلية الليبية بإلقائها القبض على المدعو عبد الرحمن ميلاد تنفيذا لقرارات القضاء الليبي ولجنة العقوبات في مجلس الأمن للأمم المتحدة".

وتابعت أن "محاربة جرائم الاتجار بالبشر ضرورية في ليبيا وفي العالم".

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم الأربعاء، إن "مديرية أمن طرابلس قامت اليوم بالقبض على عبد الرحمن ميلاد، الملقب بـ (البيدجا)".

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن "القبض على البيدجا جاء بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط والإحضار الصادر بحقه، وكذلك صدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، وذلك لقيامه رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والوقود".

وقامت الوزارة بإبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرة إلى أن البحث جار لضبط وإحضار باقي المتهمين.

المصدر: RT