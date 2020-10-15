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الأمم المتحدة: إسرائيل بخططها الاستيطانية تقوض فرص قيام دولة فلسطينية

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الأمم المتحدة: إسرائيل بخططها الاستيطانية تقوض فرص قيام دولة فلسطينية
Reuters Mohamad Torokman
احتجاجات ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية
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نددت الأمم المتحدة بمصادقة إسرائيل خلال اليومين الماضيين على بناء نحو خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى عدم قانونية هذه المخططات.

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وأشار منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، إلى أن بناء المستوطنات يعد أمرا غير مشروع بموجب القانون الدولي ويمثل أكبر عائق لإحلال السلام في الأراضي المقدسة.

وشدد ملادينوف على أن عدد المستوطنات الجديدة والأماكن المقرر فيها بناؤها يستدعي قلقا بالغا لدى كل من لا يزال متمسكا بالمضي قدما في إحلال السلام، مناشدا السلطات الإسرائيلية تجميد كافة الأنشطة الاستيطانية فورا.

وقال: "تنسف خطوات كهذه فرص التوصل إلى حل دولتين قابل للحياة، من خلال التقويض الممنهج لفرص إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي ومستقلة ستعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بالسلام والأمان".

المصدر: RT

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