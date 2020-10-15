"التحالف العربي": وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيرا سعوديا إلى الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، الخميس، العقيد الركن تركي المالكي، عن وصول 19 أسيرا من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء اليوم الخميس.

وأوضح المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن من بين الأسرى 15 سعوديا و4 سودانيين، مؤكدا أن "وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين".

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وأضاف العقيد المالكي أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الإزيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

وثمن المالكي، جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس في الوصول إلى تنفيذ اتفاق تسليم الأسرى والمحتجزين بالمرحلة الأولى وفي إطار اتفاق ستوكهولم.

المصدر: "واس"