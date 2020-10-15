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الكاظمي يبحث مع السفير الروسي التعاون بين بغداد وموسكو

أخبار العالم العربي

الكاظمي يبحث مع السفير الروسي التعاون بين بغداد وموسكو
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استقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، السفير الروسي لدى بغداد، ماكسيم ماكسيموف، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات.

وبحسب بيان الحكومة العراقية، فإن ماكسيموف نقل تحيات القيادة الروسية الى الكاظمي، وتمنياتها بنجاحه في قيادة الحكومة العراقية وهي تواجه مختلف التحديات.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تم بحث الوضع الإقليمي، وسبل التعاون المشترك بين العراق وروسيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

 المصدر: RT

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