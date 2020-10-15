الجيش اللبناني: زورق إسرائيلي خرق المياه اللبنانية وأطلق عناصره ​قنبلة مضيئة ورشقات نارية

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس، أن زورقا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية فجرا، وأطلق عناصر كانوا على متنه ​قنبلة مضيئة ورشقات نارية.

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وقالت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، في بيان إن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 15 أكتوبر 2020 ما بين الساعة 4:00 والساعة 4:40 بالتوقيت المحلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 481 مترا، حيث أطلق عناصره ​قنبلة​ مضيئة ورشقات نارية، فوق البقعة البحرية المذكورة".

ولفتت في بيان، إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ الموقتة في لبنان".

من جهة أخرى، أفادت قيادة الجيش بأنه تم أمس تسجيل 5 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

يأتي ذلك، عقب يوم من انطلاق محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية.

المصدر: النشرة