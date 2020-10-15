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تسجيل 442 إصابة بكورونا في فلسطين 81 منها في غزة

أخبار العالم العربي

تسجيل 442 إصابة بكورونا في فلسطين 81 منها في غزة
AFP
صورة تعبيرية
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة، بإجمالي 81 إصابة، تلته محافظة الخليل بواقع 75 إصابة، ولم يتضمن تقرير اليوم عدد الإصابات في مدينة القدس، فيما توزعت باقي الحالات على مختلف مناطق الضفة الغربية، كما أن هناك 36 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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من جهة أخرى، أعلنت الكيلة أن الوزارة "تسلمت اليوم جزءا من منحتين مقدمتين من الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الأقصى بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليون دولار. وهي تأتي دعما لجهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا والعمل على تقديم خدمات طبية بجودة عالية".

المصدر: "رويترز"

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