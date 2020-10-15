بايدن يسخر من ترامب بفيديو: "أبق بعيدا عن الرئيس"

نشر المرشح الديمقراطي جو بايدن مقطع فيديو ساخرا ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقده تجمعات انتخابية وسط جائحة فيروس كورونا، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وعلق بايدن عبر تغريدة نشرها في حسابه في "تويتر" :"هنالك طريقة وحيدة لإنهاء هذا الرعب: التصويت".

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وصنع الفيلم القصير الذي بلغت مدته 22 ثانية على غرار "أفلام الرعب"، عرضت خلاله لقطات لترامب وهو يلقي خطابا أمام سبعة آلاف شخص في سانفورد بولاية فلوريدا، يوم الاثنين الماضي، حيث قال، إنه شعر "بالقوة" بعد تعافيه من "كوفيد-19" وأنه يود "التقدم باتجاه الجمهور وتقبيل الجميع بمن فيهم الشبان والنساء الجميلات، دون استثناء من الجميع".

وكتب بايدن على الفيديو عبارت مثل "الناقل الأفضل للفيروس"، "ألبس كمامة.. تقيد بالتباعد الاجتماعي.. أبق بعيدا عن الرئيس".

There's only one way to end this horror: Vote.https://t.co/eoxT07uII9pic.twitter.com/3RTLmdyzMa — Joe Biden (@JoeBiden) October 14, 2020

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجري يوم 3 نوفمبرالمقبل.

وتعرض ترامب، لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية. وأشار معارضون سياسيون، إلى أن ترامب يقدم مثالا سيئا للمواطنين.

وكان ترامب وزوجته ميلانيا أعلنو عن إصابتهم بفيروس كورونا في وقت سابق من الشهر الحالي.

المصدر: وكالات