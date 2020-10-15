قائد طائرة إماراتية لبرج مراقبة إسرائيلي: نحن فخورون وسعداء بهذه الشراكة!

نشر المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي، أوفير جندلمان، مقطع فيديو لمحادثة بين قائد طائرة إماراتية وبرج مراقبة إسرائيلي.

وقال جندلمان أمس الأربعاء في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الإمارات حلقت في سماء إسرائيل في طريقها من ميلانو إلى أبوظبي.

وأضاف: "استمعوا إلى الاتصال الودي الذي جرى بين قائد الطائرة وبرج المراقبة الجوية الإسرائيلي".

ويقول في التسجيل الصوتي أحد مسؤولي برج المراقبة الإسرائيلي لقائد الطائرة الإماراتية: "كابتن، نحن في غاية السعادة والفخر لأن نرحب بطيرانك فوق إسرائيل، إنها لحظة تاريخية كنا ننتظرها، ونأمل أن تلهم المنطقة كلها لبدء مرحلة جديدة إن شاء الله".

لأول مرة حلقت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران @emirates في سماء إسرائيل في طريقها من ميلان إلى #أبوظبي. إستمعوا إلى الاتصال الودي الذي جرى بين ربان الطائرة وبرج المراقبة الجوية الإسرائيلي. https://t.co/BM4qtxa7Kc — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 14, 2020

فرد عليه قائد الطائرة الإماراتية: "إن شاء الله، أنا فقط أود أن تعلم أنه معك قائد طائرة إماراتي، والطائرة أيضا من الإمارات، نحن فخورون وسعداء بهذه الشراكة لتعزيز الرخاء والسلام في المنطقة".

من جانبها، أكدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، على أن أول رحلة جوية تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية قادمة من ميلانو الإيطالية عبرت أجواء إسرائيل.

وقالت إن هذا العبور هو إحدى ثمار اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

المصدر: وكالات