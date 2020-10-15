وسائل إعلام تركية تستهدف أميرا سعوديا.. والأخير يوضح!

قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز إنه يتعرض لهجوم من قبل وسائل الإعلام التركية بسبب دعوته لمقاطعة المنتجات التركية.

وأضاف الأمير السعودي، وهو شاعر معروف، لكنه لا يتقلد أي منصب رسمي حاليا، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "تركيا بلد كبير ولا أتمنى لشعبه إلا الخير.. مشكلتي ومشكلة السعوديين الذين يدعون لنفس ما دعوت له من مقاطعة هي مع أردوغان الذي تجاوزت صفاقاته وتصريحاته المسيئة تجاه بلادنا كل حد".

أقل رد على سياسات اردوغان وتصريحاته المسيئة لبلادنا هو تفعيل المقاطعة للمنتجات التركية الى أن يكف عن أفعاله .. هذه حملة شعبية تصرف فيها السعوديون بفطرة وبحب معهود لوطنهم ومشهود أثبتته المواقف وتثبته https://t.co/cZt6OxJdFu — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 14, 2020

وأوضح: "أقل رد على سياسات أردوغان وتصريحاته المسيئة لبلادنا هو تفعيل المقاطعة للمنتجات التركية إلى أن يكف عن أفعاله.. هذه حملة شعبية تصرف فيها السعوديون بفطرة وحب مشهود ومعهود لوطنهم أثبتته المواقف، وتثبته".

تقول صحيفة يني شفق أنني أستهدف تركيا وذلك تعليقًا على تغريدتي التي دعوت فيها لمقاطعة المنتجات التركية..

تركيا بلد كبير ولا أتمنى لشعبه إلّا الخير..

مشكلتي ومشكلة السعوديين الذين يدعون لنفس ما دعوت له من مقاطعة هي مع أردوغان الذي تجاوزت صفاقاته وتصريحاته المسيئة تجاه بلادنا كل حد pic.twitter.com/QktBFwLaNM — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 14, 2020

​وتابع: "أكثر من صحيفة وقناة تلفزيونية في تركيا تهاجمني، وتتحدث عني وكأني أنا السبب في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية، ورغم تأييدي الكبير لها، إلا أنها حملة شعبية بدأت من سعوديين محبين لوطنهم، وأيدتهم فيها.. الحملة نتيجة، فبدلًا من الهجوم علي انظروا للسبب، وهو سياسات رئيسكم وإساءاته".

أكثر من صحيفة وقناة تلفزيونية في تركيا تهاجمني وتتحدث عني وكأني أنا السبب في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية ورغم تأييدي الكبير لها إلّا أنها حملة شعبية بدأت من سعوديين محبين لوطنهم وأيدتهم فيها .. الحملة نتيجة فبدلًا من الهجوم علي انظروا للسبب وهو سياسات رئيسكم واساءاته pic.twitter.com/noBoRf56dg — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 14, 2020

وأثارت تصريحات للرئيس التركي، أدلى بها خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، خاصة حديثه عن أن الجيش التركي الموجود في قاعدة عسكرية بالدوحة يحافظ على استقرار دول الخليج.

​ونتج عن ذلك عودة حملة مقاطعة المنتجات التركية في الأسواق السعودية، بجانب دعوات وقف الاستثمار السعودي في تركيا.

❤️ ❤️لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقوّيه https://t.co/FunkVMjZan — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 9, 2020

المصدر: وكالات