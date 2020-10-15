 
مباشر

في مشهد نادر.. امرأة تطوف وحيدة حول الكعبة (فيديو)

أخبار العالم العربي

في مشهد نادر.. امرأة تطوف وحيدة حول الكعبة (فيديو)
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oy0z

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة، في مشهد نادر الحدوث.

إقرأ المزيد
الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تتخطى الـ500 مجددا
الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تتخطى الـ500 مجددا

وبحسب الفيديو، الذي لم يتضح توقيت تصويره، فإن المرأة تسير ببطء حول الكعبة، بينما يظهر صحن المطاف فارغا إلا من رجال الأمن.


وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

يذكر أنه تم تعليق العمرة في شهر مارس الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها.

المصدر: سبوتنيك 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا