قرار لوالدة الطفل السوري"المغتصب في لبنان" يثير جدلا

كشف إعلامي لبناني معلومات عن تنازل والدة الطفل السوري الذي تعرض للتحرش في لبنان عن حقها الشخصي بالدعوى المقامة ضد المتورطين بالجريمة، وسط جدل كبير حيال إقدام الأم على هكذا تصرف.

ونشر الإعلامي جو معلوف، عبر صفحته على تويتر صورة لكتاب إسقاط والدة الطفل حقها الشخصي في الدعوى، وقال تعليقا عليها أن الوالدة، التي من المفترض أن تكون المؤتمنة على براءة وطفولة وطهارة ابنها، تنازلت عن محاسبة كل مجرم سلب منه طفولته، مضيفا أن الطفل السوري غدا ضحية والدته، وأنه تم الاعتداء عليه مرتين الأولى جسديا ونفسيا، والثانية من والدته التي لم تقاتل حتى النهاية من أجل ابنها.

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وردني اليوم أن والدة الطفل السوري الذي تعرض للتحرش والاعتداءات على يد مجموعة من الشباب الذين قاموا بنشر الفيديو الذي هزّ الرأي العام اللبناني والعربي تراجعت عن الإدعاء على من قاموا بهذا الفعل الشنيع واسقطت حقوق طفلها الضحية وصرحت انه'لم يتبقى بذمتها لديهم شيء' pic.twitter.com/Kh0kcDEFoX — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) October 14, 2020

المرة الأولى جسدياَ ومعنوياً ونفسياً والمرة الثانية من قبل أهل بيته وتحديدا والدته الذي من المفترض أن تقاتل للنهاية لأجل براءة الأطفال وتحديدا ابنها!! انه يوم حزين من أيام الدفاع عن الأحداث وحقوقهم https://t.co/Ioff3MHMNMpic.twitter.com/wkqXPOlga7 — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) October 14, 2020

بذلك وبكل بساطة تكون الوالدة المؤتمنة على براءة وطفولة وطهارة ابنها تنازلت عن محاسبة كل مجرم سلب منه هذه الطفولة وباعت قضيته التي دافعنا عنها بشراسة في الاعلام المحلي والعربي والعالمي. فليعلم الجميع أن الطفل السوري ضحية والدته وانه تم الاعتداء عليه مرتين! https://t.co/5aLj3vjRww — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) October 14, 2020

من جهته علقت عضو مجلس النواب اللبناني (المستقيلة) بولا يعقوبيان، على ما نشره معلوف بالقول إن الجميع لم يتمكنوا من حماية الضعيف في لبنان، مشيرة إلى أنه من غير المعروف كمية الضغط والترهيب الذي قد تكون تعرضت له الأم لتتنازل عن حقها.

بدورها أيدت الممثلة السورية، كندة علوش، وجهة نظر يعقوبيان وشكرتها على موقفها، ووصفت الخبر بأنه "طعنة جديدة للضحية لا تقل قسوة عن جريمة الاعتداء وضياع العدل، على حد قولها، فيما لم يتبين بعد ما إذا كان تنازل الأم يبرئ المتورطين أم أنهم سيحاسبون بدعوى الحق العام.

للاسف لم نتمكن كلنا من حماية الضعيف في بلدنا

لا نعرف كمية الضغط والترهيب الذي قد تكون تعرضت له

خبر محزن جدا، والمحزن اكثر ان نحكم عليها من دون ان نؤمن لها ولابنها اي ضمانة من البطش والوحشية

قضاؤنا معظمه خاضع للمافيا، اجهزتنا تعين ترفع تكافا من قبل المافيا

هذه الام ذبحت مرتين https://t.co/7m3fLXSkSN — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) October 14, 2020

للاسف لم نتمكن كلنا من حماية الضعيف في بلدنا

لا نعرف كمية الضغط والترهيب الذي قد تكون تعرضت له

خبر محزن جدا، والمحزن اكثر ان نحكم عليها من دون ان نؤمن لها ولابنها اي ضمانة من البطش والوحشية

قضاؤنا معظمه خاضع للمافيا، اجهزتنا تعين ترفع تكافا من قبل المافيا

هذه الام ذبحت مرتين https://t.co/7m3fLXSkSN — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) October 14, 2020

يذكر أن قضية الاعتداء على الطفل السوري في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو يوثق ذلك، أثارت الرأي العام السوري والعربي وعبّر العديد من المشاهير عن تضامنهم مع الطفل ودعوتهم لمحاسبة الجناة، ومن غير المعروف ماهي الأسباب التي دفعت الأم للتنازل عن حقها.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي