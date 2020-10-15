قطر وبريطانيا توقعان اتفاقية عسكرية لتعزيز التعاون الدفاعي

وقعت قطر وبريطانيا، أمس الأربعاء، اتفاقية عسكرية مبدئية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدفاع.

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وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، ونظيره البريطاني، بن والاس، وقعا الاتفاق على هامش مشاركتهما في حفل افتتاح مبنى قيادة "السرب المشترك 12"، الذي يتخذ من قاعدة كونينجزبي مقرا له في مدينة لينكولن البريطانية.

وتضمنت الاتفاقية السماح باستخدام القاعدة البريطانية من قبل القوات الجوية القطرية التي اشترت في وقت سابق قريب 9 طائرات بريطانية من طراز "هوك".

وفي كلمة له على هامش الفعالية، أشار وزير الدفاع البريطاني إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي المستمر منذ فترة طويلة بين بلاده وقطر.

كما لفت والاس إلى أن العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين قد تم تعزيزها وتقويتها، موضحا أن فترة التعاون الجديدة القائمة على نجاح أسراب تايفون المشتركة ستسهم في رفاهية وأمن البلدين.

وتم إنشاء السرب المشترك 12 بتاريخ 24 تموز 2018 بهدف تعزيز التعاون بين سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية القطرية.

ومن المقرر أن تتسلم الدوحة صفقة تضم 24 مقاتلة من طراز تايفون البريطانية عام 2022، تزامناً مع استضافتها لمونديال كأس العالم لكرة القدم، للمشاركة في عملية تأمينه.

وفي يونيو الماضي أجرت قطر وبريطانيا تحليقا مشتركا لطائرات "تايفون"، نظم من قبل سلاح الجو البريطاني وقيادة القوات الجوية القطرية.

وقالت وزارة الدفاع القطرية حينها في بيان، إن التحليق أطلق عليه اسم السرب رقم (12)، وإنه "إنجاز كبير".

المصدر: الأناضول