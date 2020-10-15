المغرب يعيد فتح شواطئ أغادير بعد إغلاقها بسبب كورونا

أقرت سلطات ولاية سوس ماسة في أغادير بالمغرب إعادة فتح شواطئها، بعد فترة إغلاق لأزيد من شهر بسبب التطور الخطير للحالة الوبائية في المنطقة، سواء من حيث عدد المصابين أو الضحايا.

وأعلنت السلطات أن بين التدابير التي اتخذتها سلطات الولاية الأربعاء، تحديد توقيت الإغلاق بالنسبة للمطاعم عند الساعة الحادية عشرة ليلا.

وتبعا لتقييم الحالة الوبائية على مستوى أكادير، بحضور المختصين من إداريين وأمنيين وسلطات، وخاصة عدد الحالات التي تحمل أعراض الفيروس، تقرر أيضا تغيير توقيت إغلاق المركب التجاري سوق الأحد وتحديده في السابعة مساء.

وشددت السلطات على أن "الالتزام مطلوب من جميع فئات المجتمع لتظافر الجهود من أجل إنجاح محاصرة الوباء والمساهمة في العودة التدريجية للحركة الاقتصادية والحماية الاجتماعية".

يشار، إلى أن هذه القرارات تأتي تفعيلا لمقررات حالة الطوارئ الصحية، لمجابهة التحديات والتطور الوبائي على الصعيد المحلي من جهة، وتنفيذا لمضامين الخطب الملكية وتوجيهات السلطات العمومية، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرهما.

المصدر: "هسبريس"