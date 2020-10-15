"مليونير خليجي محتال" يدعي الانتماء لأسرة ثرية وامتلاك طائرات خاصة!

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح 3 متهمين احتالوا على شركة هدايا باستخدام كشف حساب بنكي مزور واستولوا على هدايا بقيمة 25 ألف درهم.

وحسب موقع "الإمارات اليوم" ادعى أحدهم أنه من عائلة ثرية في دبي، ويعمل رئيسا تنفيذيا لشركة طيران معروفة يملكها والده، ولديه طائرات خاصة، ما دفع الشركة المجني عليها إلى إرسال الهدايا إلى المتهمين في القضية.

وقالت النيابة إن المتهم الأول اشترك مع آخر (مجهول) في تزوير كشف حساب مصرفي، على غرار المحررات غير الرسمية الصحيحة، وذلك لتنفيذ عملية تحويل وهمي للشركة المجني عليها، وإرسال صورة كشف الحساب المزور عبر تطبيق واتساب لإقناع مسؤوليها بأنه قام فعليا بتحويل المبالغ المطلوبة لشراء الهدايا المشار إليها بقيمة 25800 درهم، وبناء على هذه الرسالة، وقناعة موظفي الشركة بإجراء التحويل، أرسلوا إليه البضاعة.

وأشارت إلى أن المتهم الأول أوهم الشركة المجني عليها بطريقة احتيالية، وبانتحال صفة غير صحيحة، واتخاذ اسم كاذب، بأنه الرئيس التنفيذي لشركة طيران متخصصة في تأجير الطائرات الخاصة، وأنه من العائلات الثرية في دبي، ووالده يملك شركة معروفة، وأنه خارج الدولة، وطلب هدايا عبارة عن هاتفين نقالين من نوع "آيفون إكس، وزجاجتي عطر، وباقة من الورود الطبيعية، لضيفين داخل الدولة يحتفلان بمناسبة سنوية، وأظهر صورة من كشف الحساب المزور لإثبات إمكاناته المالية، وأثبت فيها واقعة مزورة بقيامه بتحويل المبلغ من حسابه المصرفي في أحد البنوك إلى الحساب المصرفي للشركة المجني عليها على خلاف الحقيقة.

المصدر: موقع "الإمارات اليوم"