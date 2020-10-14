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شاهد.. انهيار أرضي كبير في شارع 45 بالإسكندرية

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شاهد.. انهيار أرضي كبير في شارع 45 بالإسكندرية
Reuters
هبوط أرضي كبير في شارع 45 بالإسكندرية
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شهد شارع 45 بالعصافرة شرق مدينة الإسكندرية المصرية، مساء يوم الأربعاء، انهيارا أرضيا خلف حفرة عميقة وبقطر كبير تسببت في توقف حركة المرور بالشارع.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه لم تحدث إصابات أو خسائر بشرية وأن الأجهزة التنفيذية والأمنية توجهت لمكان الانهيار لمعاينته ومعرفة سببه، كما تم قطع المياه والغاز عن المنطقة المجاورة للانهيار حتى معرفة أسبابه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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