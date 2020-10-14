شاهد.. انهيار أرضي كبير في شارع 45 بالإسكندرية

شهد شارع 45 بالعصافرة شرق مدينة الإسكندرية المصرية، مساء يوم الأربعاء، انهيارا أرضيا خلف حفرة عميقة وبقطر كبير تسببت في توقف حركة المرور بالشارع.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه لم تحدث إصابات أو خسائر بشرية وأن الأجهزة التنفيذية والأمنية توجهت لمكان الانهيار لمعاينته ومعرفة سببه، كما تم قطع المياه والغاز عن المنطقة المجاورة للانهيار حتى معرفة أسبابه.

هبوط في شارع 45 بالعصافرة عمقه 5 متر ولا توجد خسائر بشرية، الغريب هو الناس اللي واقفة حواليها، ايه الضامن ليهم انها متهبطش بيهم تاني!! pic.twitter.com/EQWzZhRslP — Rojer⁦ 🦅✪ (@RojerMaged) October 14, 2020

المصدر: وسائل إعلام مصرية