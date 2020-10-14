العراق.. وفيات كورونا تسجل 10 آلاف حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، بلوغ حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد 10 آلاف حالة منذ ظهور المرض.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها أجرت اليوم 20539 فحصا جديدا ليصل العدد الكلي للفحوصات إلى 2548753 فحصا.

وأضافت، أن مختبراتها سجلت 3857 إصابة جديدة بالفيروس، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 3188 حالة.

وأشارت إلى تسجيلها 51 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ ظهور الفيروس في العراق، بلغ مجموع الإصابات 413215، بينها 347396 حالة شفاء و10021 وفاة.

المصدر: RT